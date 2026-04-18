? LIVE! Roma-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 20.45 si gioca la partita tra Roma e Atalanta, con l’arbitro Marcenaro che dirige l’incontro. Le formazioni ufficiali sono ancora da annunciare e la partita è seguita in tempo reale con aggiornamenti continui. La sfida si svolge allo stadio della capitale e sarà trasmessa in diretta streaming e su canali televisivi dedicati. I tifosi sono pronti a seguire ogni azione sul campo.

Roma-Atalanta (20.45). in attesa delle formazioni ufficiali. Arbitro: Marcenaro Tutti gli aggiornamenti in diretta. 19.20 – Le squadre sono arrivate all’Olimpico, a breve le formazioni ufficiali. 19.00 – Grande attesa per vedere Gian Piero Gasperini di nuovo contro la sua ex squadra. Nel settore ospiti, complice l’obbligo di Dea Card, ci sono soltanto 126 tifosi nerazzurri. leggi anche. Le parole Gasp parla di Antonio Percassi e si commuove: l’ex allenatore dell’Atalanta lascia la conferenza in lacrime. 18.45 – L’Atalanta in campo per restare dentro la corsa all’Europa: nella 33ª giornata di campionato i nerazzurri sono di scena sul campo della Roma, che in classifica ha 57 punti contro i 53 dei nerazzurri.🔗 Leggi su Bergamonews.it IN DIRETTA : Napoli vs Atalanta Serie A 2025| Partita in DIRETTA PES eFOOTBALL Notizie correlate ? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. ? LIVE! Atalanta-Parma, tutti gli aggiornamenti in direttaIl match della New Balance Arena può rilanciare le ambizioni nerazzurre: Dea a caccia di riscatto dopo due passi falsi consecutivi Marcatori: 15' rig. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma - Atalanta; Roma - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Roma-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streaming. LIVE! Roma-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in direttaAll'Olimpico i nerazzurri in campo contro il grande ex Gasperini per continuare a inseguire il sogno Champions ... bergamonews.it Roma-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Roma-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Le ufficiali di Roma-Atalanta Gasp si affida al tridente Malen-El Shaarawy-Soulé facebook Roma-Atalanta, Wesley non ci sarà: decisione presa, fuori dai convocati x.com