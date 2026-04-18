? LIVE! Roma-Atalanta 1-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

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Nella partita tra Roma e Atalanta terminata con il risultato di 1-1, i marcatori sono stati Krstovic al dodicesimo minuto e Hermoso nel primo tempo, al 45’. La formazione della Roma schierava Svilar in porta, con Mancini, Ndicka e Hermoso in difesa e a centrocampo Celik, Cristante, El Aynaoui e Rensch, mentre in attacco giocavano Soulé, El Shaarawy e Malen. La gara si è svolta con il punteggio in parità fino al fischio finale.

Roma-Atalanta 1-1. Marcatori: 12? Krstovic, 45? Hermoso Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. A disp. Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Angelino, Tsimikas, Zaragoza, Venturino, Robinio Vaz. All. Gasperini Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp. Sportiello, Pardel, Kossounou, Obric, Ahanor, Bernasconi, Bakker, Zalewski, Musah, Pasalic, Samardzic, Scamacca. All. Palladino Arbitro: Marcenaro Ammoniti: – Espulsi: – Note: pt 2? Tutti gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it Roma contro Atalanta | Serie A | New Balance Arena | Bergamo | IN DIRETTA Notizie correlate Leggi anche: ? LIVE! Roma-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta ? LIVE! Roma-Atalanta 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaRoma-Atalanta 0-1 Marcatori: 12? Krstovic Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy;... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma - Atalanta; Roma-Atalanta oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni ufficiali; Roma-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A. LIVE Roma-Atalanta 1-1 Serie A 2025/2026: Hermoso Pareggia per RomaSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Roma-Atalanta 1-1 LIVE: Hermoso risponde a KrstovicRoma-Atalanta è l'anticipo serale del sabato della 33esima giornata della Serie A 2025/2026. Per novanta minuti Gasperini dovrà mettere da parte i dissapori di questa settimana con Claudio Ranieri. calciomercato.com Serie A, Roma-Atalanta 1-1 dopo i primi 45': giallorossi obbligati ai 3 punti per la Champions Napoli-Lazio 0-2: gli azzurri cedono ancora Udinese-Parma 0-1: ducali quasi salvi. Ieri Inter-Cagliari 3-0: la capolista allunga in vetta. Sassuolo-Como 2-1: lariani fuor - facebook.com facebook Il messaggio della Sud prima dell’ #Atalanta: “L’AS Roma è una cosa seria!” #ASRoma x.com