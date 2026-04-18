? LIVE! Roma-Atalanta 0-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle ore 12, si gioca la partita tra Roma e Atalanta. La squadra ospite si è portata in vantaggio con un gol di Krstovic. La formazione della Roma schiera Svilar tra i pali, con Mancini, Ndicka e Hermoso in difesa. A centrocampo ci sono Celik, Cristante, El Aynaoui e Rensch, mentre in attacco giocano Soulé, El Shaarawy e Malen. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull'andamento dell'incontro.

Roma-Atalanta 0-1. Marcatori: 12? Krstovic Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. A disp. Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Angelino, Tsimikas, Zaragoza, Venturino, Robinio Vaz. All. Gasperini Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp. Sportiello, Pardel, Kossounou, Obric, Ahanor, Bernasconi, Bakker, Zalewski, Musah, Pasalic, Samardzic, Scamacca. All. Palladino Arbitro: Marcenaro Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Tutti gli aggiornamenti in diretta. 18? – Di nuovo Soulé col mancino dal limite, Carnesecchi si allunga e mette in corner.🔗 Leggi su Bergamonews.it Roma contro Atalanta | Serie A | New Balance Arena | Bergamo | IN DIRETTA Notizie correlate Leggi anche: ? LIVE! Roma-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta ? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma - Atalanta; Roma-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Atalanta dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Roma-Atalanta oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni. Roma-Atalanta 0-1 LIVE: la sblocca KrstovicRoma-Atalanta è l'anticipo serale del sabato della 33esima giornata della Serie A 2025/2026. Per novanta minuti Gasperini dovrà mettere da parte i dissapori di questa settimana con Claudio Ranieri. calciomercato.com Roma-Atalanta LIVE, 0-1 risultato in diretta della partita di Serie A: la sblocca KrstovicLa diretta live di Roma-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Cos'è successo pochi minuti prima di Roma-Atalanta facebook Le ufficiali di Roma-Atalanta Gasp si affida al tridente Malen-El Shaarawy-Soulé x.com