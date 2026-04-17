Volley la Rossopomodoro sfida Termini nel derby
Domani alle 17:30 si disputa il derby di Serie B maschile di volley tra la Rossopomodoro Volo Palermo e la formazione di Termini, ultima in classifica. L'incontro si svolge nella penultima giornata del girone H, con la squadra di casa che cerca di consolidare la posizione in classifica, mentre i visitatori affrontano la sfida con l’obiettivo di ottenere punti utili per migliorare la loro posizione.
Scocca l’ora del derby. La quartultima giornata della Serie B maschile di volley (girone H) vede la Rossopomodoro Volo Palermo impegnata domani sabato 18 aprile, alle 17,30, a Termini contro il “fanalino di coda” Bigmat. Si tratta di una partita sulla carta scontata fra i padroni di casa ormai.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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