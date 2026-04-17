Durante le riprese di Uomini e Donne, si è verificato un acceso scontro tra Sara Gaudenzi, Cristiana ed Ernesto, avvenuto all’esterno del set. Testimoni riferiscono di alcuni insulti e parole dure scambiate tra i protagonisti, creando molta attenzione tra i presenti. La discussione ha attirato l’interesse dei fan, che hanno condiviso sui social le immagini e i commenti relativi all’episodio.

Momento decisamente movimentato e pregno di dinamiche per i fan dei troni di quest’anno di Uomini e Donne. A generare particolare sgomento sono stati soprattutto i percorsi di Cristiana Anania e Sara Gaudenzi. Le due ragazze sono spesso finite al centro dell’attenzione a causa di un’ostilità reciproca che si stanno portando dietro anche adesso che le loro esperienze a UeD sono giunte al termine. Attraverso i social, infatti, le due stanno continuando a lanciarsi delle velenose stoccate che, inevitabilmente, hanno coinvolto anche i loro rispettivi fidanzati. Nelle ultime ore, infatti, su Instagram sono volati stracci che stanno intrattenendo e divertendo gli utenti.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Volano stracci tra Sara Gaudenzi, Cristiana ed Ernesto fuori da UeD: stoccate e insulti

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