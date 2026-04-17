Visitatori speciali a Villa Frigerj | Massimo Cacciari dal Guerriero di Capestrano

Al museo archeologico nazionale di Villa Frigerj a Chieti si sono presentati visitatori di rilievo, tra cui uno storico e filosofo noto per il suo lavoro nel campo della cultura e della politica. Durante la visita, ha potuto ammirare il Guerriero di Capestrano e altri reperti che testimoniano l'antica presenza umana nella regione. L'incontro si è svolto in un contesto di interesse per la storia e l'archeologia locale.

Visitatori speciali al museo archeologico nazionale Villa Frigerj a Chieti. Questa volta, al cospetto del Guerriero di Capestrano e degli altri importanti reperti che hanno scandito la vita in Abruzzo nei secoli c'era Massimo Cacciari.Il noto filosofo ed ex sindaco di Venezia giovedì 16 aprile.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Il Guerriero di Capestrano e i dubbi sull'autenticità, il caso finisce in procuraSi complica la vicenda legata all'autenticità del Guerriero di Capestrano, la statua simbolo d'Abruzzo conservata nel museo archeologico nazionale di... Torna "Domenica al museo": ingresso gratuito e laboratori per famiglie a Villa Frigerj e la CivitellaDomenica 1 febbraio torna Domenica al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei musei statali ogni prima...