Si parla di una possibile collaborazione tra la stilista e il noto marchio di abbigliamento. Secondo alcune fonti, potrebbe essere in programma il lancio di una collezione di capi accessibili, pensata per un pubblico più ampio. Le indiscrezioni suggeriscono che i dettagli della partnership siano ancora in fase di definizione, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di moda.

Secondo quanto riportato da Page Six, la stilista starebbe collaborando per realizzare una collezione con Gap e - sempre secondo fonti vicine alla vicenda - l'annuncio ufficiale è atteso a breve. Una conferma, in realtà, arriva dalla stessa designer che, sempre nell'intervista al WSJ, parla di questo progetto e della possibilità di poter disegnare capi a prezzi accessibili: «Mi permette di raggiungere una clientela molto più ampia», afferma. «Considerando il potere di marketing di Gap, questo è un aspetto fondamentale per me». Si parla di una collezione che comprende 38 capi - tra giacche di jeans, trench, abiti e t-shirt - con prezzi che vanno dai 34 ai 328 dollari.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Victoria Beckham potrebbe lanciare una collezione accessibile

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