Un uomo racconta di una fuga serale a bordo di una “Pegasus”, un viaggio che permette di allontanarsi dalla routine quotidiana. L’esperienza si svolge in un contesto di spostamenti notturni, offrendo un momento di evasione tranquilla. L’episodio si svolge a Udine, nel Friuli Venezia Giulia, e viene descritto come un modo per trovare un’alternativa silenziosa alla vita di tutti i giorni.

Viaggiatori Viaggianti Vincenzo Calafiore 17 Aprile 2026 Udine F.V.G. Italy Ci vuole una chiave di evasione dalla quotidianità che si attua grazie ad una fuga silenziosa e serale, su una “ Pegasus”. Mentre tutto rallenta, con lo spuntare della luna, si accende la fantasia e si comincia a volare lontano da questa prigione; prima di addormentarsi aggrapparsi all’ultimo sogno e con esso andar via. coloro che hanno una “ Pegasus “ all’ormeggio in un pezzo di cielo negli occhi, coloro che appartengono alla forte razza dei sogni. Sogno, e nel sogno trattengo il respiro e resto ad ascoltare il rullare delle nuvole, il vento di Orione, e il sogno che dilaga in un altro sogno.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Ancora in viaggio - Cameri 25.10.2025

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