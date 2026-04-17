Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 17 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e eventuali incidenti o disagi sul territorio. Le segnalazioni sono rivolte a chi si sposta nella regione, con l’obiettivo di offrire dati utili per pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare codini esterna tra Roma Fiumicino e Pontina per traffico intenso e più avanti e rallentamenti tra Laurentina e diramazione Roma Sud interna abbiamo code l'altezza di Labaro e ci spostiamo su Roma Fiumicino dove ora la circolazione è tornata regolare mentre Ci sono code a tratti sulla statale Pontina nel primo caso per incidente altezza Aprilia sud e più avanti sempre in direzione Roma code per la cui altezza Pomezia Nord Resta invariata invece la situazione sulle consolari rallentamenti....🔗 Leggi su Romadailynews.it

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