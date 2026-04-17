Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 17 aprile 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione fornisce notizie in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità lungo le principali arterie della regione, offrendo informazioni utili per gli automobilisti e i pendolari che si spostano quotidianamente.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Urbano della A24 e rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Portonaccio e Fiorentini inverso il raccordo è circolazione è regolare mentre nella direzione opposta Ci sono code per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est un altro incidente sul Raccordo provoca ancora coda in esterna dalla Roma Fiumicino alla via del Mare in internal code per traffico intenso altezza Labaro ci possiamo sulla 91 Roma Fiumicino dove abbiamo code a tratti altezza ANSA del Tevere verso l'Eur più a sud sulla statale...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla creazione di altre lingue mobilità un servizio della regione Lazio raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com