Vetrine come purificatori d’aria il bilancio del progetto di Hippocrates Holding

Da aprile 2025 a aprile 2026, la tecnologia Airlite è stata installata su più di dieci vetrine, trasformandole in purificatori d’aria. Questo progetto, promosso da una holding del settore, mira a migliorare la qualità dell’aria negli spazi pubblici attraverso l’uso di lastre speciali. L’iniziativa si è concentrata principalmente su punti vendita e locali commerciali, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di agenti inquinanti.

(Adnkronos) – Vetrine come purificatori d’aria: in un solo anno (da aprile 2025 fino ad aprile 2026), la tecnologia Airlite è stata applicata su oltre 10.400 metri quadrati di materiali installati nelle vetrine di più di 500 farmacie del gruppo Hippocrates Holding, neutralizzando fino a 770 grammi di ossidi di azoto (NOx) ogni 12 ore, l’equivalente delle emissioni medie prodotte dal passaggio di circa 64.200 auto Euro 6 a benzina. Così, in vista della Giornata mondiale della Terra (22 aprile), l’azienda fa il punto sull’intervento applicato alle superfici personalizzabili delle farmacie del Gruppo. “Il progetto nasce nel 2025 dalla volontà di Hippocrates Holding di rafforzare concretamente il proprio percorso di sostenibilità, integrando soluzioni innovative all’interno della rete ‘Lafarmacia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate “Faccio incazzare la gente perché non ho alcun interesse per la body-positivity. Amo molto l’aspirapolvere e i purificatori d’aria”: Lady Whistledown di Bridgerton spiazzaLe rivelazioni di Nicola Coughlan, Lady Whistledown in Bridgerton: dalla diagnosi di ADHD al rifiuto di essere portavoce della body-positivity Nicola... Gioielli sostenibili, qui laboratorio d’Europa. Graziella Holding capofila del progettoAREZZO Al via ad Arezzo il progetto "Phe4GOLD", una sfida che punta a rivoluzionare il comparto orafo rendendo possibile una produzione alimentata...