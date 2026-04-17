Verstappen svela quando ha scoperto dell'addio alla Red Bull di Lambiase | Voleva sentirlo dire da me

Max Verstappen ha condiviso il momento in cui ha scoperto dell'addio di Gianpiero Lambiase alla Red Bull. Il pilota ha rivelato che Lambiase voleva sentirsi dire di persona della sua decisione di passare alla McLaren, che gli ha offerto un contratto irrinunciabile. La notizia si è diffusa quando il pilota ha ricevuto la conferma ufficiale dell'addio, rendendo nota la decisione dell'ingegnere di pista.

Max Verstappen racconta il momento in cui ha appreso che il suo fido ingegnere di pista Gianpiero Lambiase ha ricevuto l'offerta irrinunciabile da parte della McLaren che lo porterà a lasciare la Red Bull a fine contratto.🔗 Leggi su Fanpage.it ¡ES UNA MIER**! VERSTAPPEN EXPLOTA CON REDBULL POR LA RADIO, AUTO FUERA DE CONTROL EN GP CHINA Notizie correlate Lambiase, addio alla Red Bull? La McLaren lo tenta. Che farà Verstappen?Giampiero Lambiase, storico ingegnere di Max Verstappen, potrebbe lasciare Red Bull. Leggi anche: McLaren ingaggia l’ingegnere di gara di Verstappen, Gianpiero Lambiase, da Red Bull nel 2028. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: F1. Gli abbiamo detto di cogliere l’opportunità: l’addio di Lambiase alla Red Bull è approvato dal clan Verstappen; Verstappen svela: Lambiase ha chiesto il mio permesso per il sì a McLaren; Formula 1, il punto di venerdì 10 aprile: verso nuovi inizi?; Saresti stato pazzo a non farlo, ma oggi ne paghiamo il prezzo: Mekies svela il retroscena sulla crisi Red Bull nel 2026. Verstappen svela quando ha scoperto dell’addio alla Red Bull di Lambiase: Voleva sentirlo dire da meMax Verstappen racconta il momento in cui ha appreso che il suo fido ingegnere di pista Gianpiero Lambiase ha ricevuto l'offerta irrinunciabile da parte ... fanpage.it Verstappen: Lambiase voleva il mio permesso per accettare l’offerta McLaren, gli ho detto che sarebbe stato stupido dire di noMax Verstappen ha raccontato che Gianpiero Lambiase ha chiesto il suo benestare per accettare l'offerta della McLaren ... formulapassion.it Fai il pieno di energia con una Red Bull. Al King Drive ti aspetta un energy drink nel tuo gusto preferito insieme al menù del Whopper, a soli €9,90. - facebook.com facebook