Urban Green Navigator debutta a Torino | la mobilità sostenibile passa dai dati satellitari

A Torino è stato presentato Urban Green Navigator, una piattaforma digitale che punta sulla mobilità sostenibile sfruttando dati satellitari e intelligenza artificiale. La città è stata scelta come area pilota per testare il sistema, che fornisce indicazioni ai cittadini sui percorsi urbani con minore impatto ambientale. La piattaforma mira a promuovere scelte di mobilità più responsabili attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Torino diventa città pilota per il lancio di Urban Green Navigator, piattaforma digitale dedicata alla mobilità sostenibile che utilizza dati satellitari e modelli di intelligenza artificiale per suggerire ai cittadini i percorsi urbani a minor impatto ambientale. Il progetto è sviluppato da Latitudo 40, azienda campana con sede a Napoli, specializzata nell’elaborazione di dati satellitari tramite intelligenza artificiale applicata alla sostenibilità. L’app nasce come modulo della piattaforma EarthDataInsights®, già utilizzata per il monitoraggio delle criticità ambientali e la pianificazione di interventi urbani. A differenza dei navigatori tradizionali, Urban Green Navigator non si limita a calcolare il percorso più rapido.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Mobilità sostenibile e futuro green: un corso di formazione del progetto europeo “Adriamove”FASANO – Il Comune di Fasano, in qualità di ente capofila, prosegue con determinazione le attività del progetto Adriamove (Active development of... Leggi anche: Mobilità sostenibile, oltre 10 milioni di euro a Forlì. "Le città sono chiamate a ripensare i propri spazi, a partire dai centri storici"