Questa settimana, le vie di Madonna in Campagna sono state percorse da un annuncio di scomparsa molto particolare, che ha attirato l’attenzione di molti passanti. La notizia riguardava un uomo scomparso e la richiesta di 67mila euro, ma successivamente si è scoperto che si trattava di una gag pubblicata su TikTok. La vicenda ha generato discussioni sulla diffusione di contenuti scherzosi sui social e sulle conseguenze di simili iniziative.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - “Uomo smarrito” a Bollate, scatta la caccia ai 67mila euro: ma è una goliardata da TikTok

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Uomo smarrito a Bollate, scatta la caccia ai 67mila euro: ma è una goliardata da TikTokUomo smarrito a Bollate, scatta la caccia ai 67mila euro: ma è una goliardata da TikTok. Un annuncio di scomparsa decisamente insolito ha tappezzato ... ilnotiziario.net