Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 17 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, venerdì 17 aprile 2026, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5. La diretta sarà disponibile anche in streaming e coinvolgerà sia il Trono Over che il Trono Classico. Sul sito di Witty TV sono stati condivisi alcuni video relativi alle anticipazioni e alle scene della giornata. La puntata si concentrerà sulle vicende dei partecipanti e sulle dinamiche tra i vari protagonisti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 17 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Marco continuano a far discutere: tra i due c’è davvero un accordo? Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over. Gemma ha chiuso la conoscenza con Silvano, mentre Antonio B decide di non uscire più con lei. Una nuova delusione per la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 17 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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