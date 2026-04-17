Una Pasqua da film per l' Associazione Autismo Onlus

Durante la Pasqua, l’Associazione Autismo Onlus ha organizzato un evento speciale presso il Centro diurno dedicato alle persone con autismo a Nizza di Sicilia. La giornata ha visto coinvolti i partecipanti in attività e momenti di socializzazione, creando un’esperienza che ha preso spunto dai temi dei film. La Onlus si occupa di supporto e servizi per le persone con autismo e le loro famiglie nella zona.

Una Pasqua da film per Associazione Autismo, la Onlus che gestisce il Centro diurno per l’autismo di Nizza di Sicilia. Le due iniziative di primavera hanno portato contributi solidali importanti a sostegno della struttura e dei laboratori socio lavorativi per gli utenti, rafforzando, inoltre, la.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate La Nazionale Attori in campo a Taormina per l’Associazione Autismo onlus di Nizza di SiciliaI volti più noti di cinema, tv e teatro saranno impegnati in un tour per conoscere i territori colpiti dal ciclone Harry. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: SOLIDARIETÀ – AUTISMO ONLUS: UNA PASQUA DA FILM!; Una Pasqua da incorniciare per Rimini e la Riviera Romagnola; Siria, una Pasqua al chiuso con la paura dei bombardamenti; Una Pasqua in crescita per il turismo. Soprattutto a Lugano. Pasqua Horror: 3 film da vedere per una Pasqua da brividiSe cercate una Pasqua cinematografica diversa dal solito, ecco 3 film horror da vedere per un weekend meno dolce del solito. hynerd.it 5 film di Pasqua da guardare con i bambiniUna selezione di film tra classici e animazione per intrattenere i bambini a Pasqua, con storie divertenti e adatte alla visione in famiglia ... dilei.it Si celebra oggi 12 aprile la Pasqua Ortodossa. Alla numerosa comunità ortodossa presente a Villa San Giovanni in Tuscia esprimiamo gli auguri per una felice Pasqua da parte dell'intero paese. - facebook.com facebook