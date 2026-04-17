Una goccia che conta | ad Avellino la rete solidale di The Power of Pink che sostiene disabilità e prevenzione

Il 17 aprile 2026, nel Circolo della Stampa di Avellino si è svolta un'iniziativa per raccogliere fondi a sostegno di progetti dedicati alla prevenzione e alle persone con disabilità. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, che ha partecipato con interesse, dimostrando attenzione verso le attività della rete solidale “The Power of Pink”. Durante la giornata sono stati presentati i risultati raggiunti e le future iniziative della rete.

Avellino, 17 aprile 2026 – La sala del Circolo della Stampa era piena. Le cose importanti, quando la gente le riconosce, sanno riempire una stanza.Il progetto "The Power of Pink" ha riunito questa mattina chi lavora, da anni, per raccogliere qualcosa — denaro, attenzione, partecipazione — e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate "Farmaco Solidale": ad Acireale nasce una rete contro la povertà sanitariaLa Diocesi di Acireale ha presentato il progetto “Farmaco Solidale”, un’iniziativa in collaborazione con Federfarma, che coinvolge il mondo... Disabilità e autonomia: ad Avellino manca una struttura per il “Dopo di Noi”Ad Avellino si apre una riflessione non più rinviabile: quella sulla necessità di una struttura dedicata al “Dopo di Noi”, capace di garantire...