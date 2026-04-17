Ultimo consiglio comunale del mandato Ghinelli bis | l' ordine del giorno

Giovedì 23 aprile alle 9 si svolgerà l’ultimo consiglio comunale del mandato Ghinelli bis. La seduta si concentrerà su questioni finanziarie, tra cui la variazione di bilancio e l’approvazione del rendiconto 2025 del Comune. Tra gli argomenti all’ordine del giorno ci sarà anche l’approvazione del bilancio dell’istituzione biblioteca. La riunione segnerà la conclusione delle attività del mandato in corso.

Chiusura di consiliatura giovedì 23 aprile a partire dalle 9. La seduta è dedicata alle pratiche finanziarie con variazione di bilancio e approvazione del rendiconto 2025 del Comune e dell’istituzione biblioteca.In virtù della disciplina che regola l’attività di comunicazione istituzionale in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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