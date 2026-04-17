Sabato prossimo si svolgerà a Milano l’udienza per la sentenza relativa alle proteste di Ultima Generazione presso la Casa del Vapore e l’Arco della Pace. L’udienza si terrà lunedì 20 aprile alle ore 14. La decisione riguarda le azioni di protesta che si sono svolte in diverse zone della città nei mesi scorsi. La sentenza sarà comunicata nel pomeriggio di quella stessa giornata.

Ariano Irpino (AV), Carabinieri e scuole insieme con “Colorando”: legalità e ambiente tra arte e memoria dell’Albero di Falcone” 17 aprile 2026:.Lunedì 20 aprile alle ore 14.30 presso il Tribunale di Milano sarà emessa la sentenza per due azioni compiute a Milano ovvero l’azione del 18 novembre del 2022 alla Fabbrica del Vapore, durante la quale furono versati 8 chili di farina sulla BMV dipinta da Andy Wharol e l’azione del 15 novembre 2023 in cui fu colorato con vernice arancione l’Arco della Pace. Ariano Irpino (AV), Carabinieri e scuole insieme con “Colorando”: legalità e ambiente tra arte e memoria dell’Albero di Falcone” Barano d’Ischia: fenomeno “zoning violation”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ultima Generazione, Milano: attesa per la sentenza il 20 aprile

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