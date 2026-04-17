Un ragazzo di 17 anni di Castel Goffredo ha trovato un portafoglio smarrito con all’interno 800 euro e documenti vari. Dopo averlo recuperato, si è recato immediatamente alla caserma dei Carabinieri per consegnarlo. L’episodio si è verificato il 17 aprile 2026 e rappresenta un esempio di comportamento responsabile e di attenzione verso gli altri.

Castel Goffredo (Mantova), 17 aprile 2026 – Un nobile gesto grazie a un grande senso civico: un 17enne di Castel Goffredo ha trovato e consegnato ai Carabinieri un portafoglio smarrito contenente documenti e 800 euro in contanti. E una donna ha potuto recuperare i propri averi. Un portafoglio per strada. Tutto è iniziato mentre il giovane stava rientrando a casa. Camminando lungo la strada, la sua attenzione è stata attirata da un oggetto a terra: un portafoglio smarrito. Dopo averlo raccolto, il ragazzo lo ha aperto e ha visto che all’interno non vi erano solo i documenti d’identità e diverse tessere personali, ma anche 800 euro in contanti. Verso i carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trova un portafoglio con 800 euro e lo porta ai carabinieri, il grande senso civico di un 17enne di Castel Goffredo

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