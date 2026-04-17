Il traffico a Roma alle 11:30 del 17 aprile 2026 mostra alcune criticità nel centro urbano, con diverse aree interessate da rallentamenti e code. Il servizio di infomobilità, curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale su eventuali incidenti, lavori in corso o deviazioni. La situazione è soggetta a variazioni a seconda dell’evolversi delle condizioni di circolazione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori di nuovo infrastrutturale lungo la linea C della metropolitana domani sabato 18 aprile stop ai treni lungo la tratta giardinetti Pantano il servizio Sara assicurato in superficie dalla navetta bus mc9 che seguirà gli stessi orari del metrò domani sera allo stadio Olimpico è in programma la sfida tra Roma e Atalanta Come di consueto scatterà già dal primo pomeriggio a Piano viabilità che prevede l'istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nell'area del Foro Italico lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile anche con il trasporto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-04-2026 ore 11:30

Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300

Notizie correlate

Traffico Lazio del 11-04-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovati fino a domani alla nuova fiera di Roma alla 36esima edizione del Romics il Festival Internazionale del fumetto...

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Modifiche alla viabilità; Treni, lavori di manutenzione a Roma e nel Lazio: modifiche e bus sostitutivi fino a giugno; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Roma, auto in fiamme sulla Tangenziale Est: traffico in tilt al Verano e code chilometriche verso San Giovanni.

Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico rallentato per lavori in corso sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama in direzione Roma a Roma trafficata ... romadailynews.it

Traffico Roma del 17-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto ... romadailynews.it

Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor facebook