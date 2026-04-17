A Tor Lupara si è verificato un episodio di violenza che ha portato a uno scontro armato tra due uomini. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Monterotondo con l’accusa di tentato omicidio dopo aver sparato a un uomo di 38 anni. La lite, inizialmente un confronto tra i due, è culminata con l’utilizzo di un’arma da fuoco e l’intervento delle forze dell’ordine.

Eseguito un fermo per tentato omicidio al termine di una violenta lite avvenuta nella frazione di Tor Lupara, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo per aver sparato a un 38enne durante un confronto degenerato. L’episodio, avvenuto il 9 aprile, sarebbe scaturito da vecchi dissidi tra i due uomini. Le indagini e il fermo del sospettato Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Procura della Repubblica di Tivoli ha coordinato le indagini che hanno portato all’esecuzione del decreto di fermo nei confronti del 35enne italiano. Il Pubblico Ministero ha emesso il provvedimento dopo che i militari hanno raccolto elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tor Lupara, incontro per chiarirsi finisce nel sangue: 35enne spara a un 38enne, arrestato

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Tor Lupara, incontro per chiarirsi finisce nel sangue: 35enne spara a un 38enne, arrestatoUn 35enne è stato fermato dai Carabinieri a Monterotondo per tentato omicidio dopo una lite degenerata in sparatoria a Tor Lupara. virgilio.it

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