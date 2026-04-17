Nel match tra Atletico Madrid e Barcellona, il risultato finale è stato di 2-1 per i padroni di casa, che hanno ottenuto la qualificazione. Il Barcellona ha concluso la competizione con un’eliminazione dopo la sconfitta 0-2 nella partita di andata. Tra le prestazioni individuali, Flick ha ricevuto un voto insufficiente per alcune decisioni discutibili, mentre Olise si è distinto come il principale pericolo per il Real Madrid, con un punteggio di 9.

Il 2-1 in casa dell’Atletico Madrid di un Barcellona che ha salutato l’Europa dopo lo 0-2 dell’andata, ma ha fatto soffrire fino al 98’ la banda di Simeone; il 4-3 show di Bayern – Real Madrid che catapulta in semifinale la squadra tedesca; il 2-0 del Psg a Liverpool: tre sfide di grandissimo calcio nel ritorno dei quarti di Champions. Unica partita “normale”, lo 0-0 di Arsenal – Sporting, con i Gunners condizionati sicuramente dalla trasferta di domenica in casa del Manchester City, in cui si decideranno i destini della Premier League. Il programma delle semifinali: Psg-Bayern, Arsenal-Atletico Madrid, preparate i pop corn. IN. 9 OLISE È il demolitore numero uno del Real Madrid.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions, le pagelle | Flick (5) prende decisioni assurde e il Barcellona va a casa, Olise (9) è il demolitore numero uno del Real

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