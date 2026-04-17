Svizzera un video musicale in una grotta di un ghiacciaio

In Svizzera, è stato pubblicato un video che mostra un concerto tenuto all’interno di una grotta di un ghiacciaio. Le immagini ritraggono artisti che si esibiscono in un ambiente naturale, con le pareti di ghiaccio visibili sullo sfondo. Il video è stato diffuso da un servizio di informazione e rappresenta un’esperienza musicale realizzata in un contesto di grande suggestione naturale.

Dalla Svizzera arrivano le suggestive immagini di un concerto nel cuore di un ghiacciaio. Servizio di Letizia Davoli TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Svizzera, un video musicale in una grotta di un ghiacciaio Svizzera, un video musicale in una grotta di un ghiacciaio Notizie correlate Svizzera, musica tra le pareti azzurre del ghiacciaio che arretra di 50 metri l’anno: il video del concerto è viraleUna grotta scavata nel cuore pulsante di un ghiacciaio alpino, pareti che rifrangono la luce in mille sfumature di azzurro, un silenzio antico rotto... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Svizzera, un video musicale in una grotta di un ghiacciaio; Ryan Gosling salva la terra indossando la T-shirt di una band svizzera; La Maggiolata; Video. Tutela del patrimonio musicale del Karabakh. Svizzera, musica tra le pareti azzurre del ghiacciaio che arretra di 50 metri l’anno: il video del concerto è viraleUna grotta scavata nel cuore pulsante di un ghiacciaio alpino, pareti che rifrangono la ... msn.com Svizzera: allarme sui costi dei progetti ferroviari - facebook.com facebook