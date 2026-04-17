Svizzera un video musicale in una grotta di un ghiacciaio

Da tv2000.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Svizzera, è stato pubblicato un video che mostra un concerto tenuto all’interno di una grotta di un ghiacciaio. Le immagini ritraggono artisti che si esibiscono in un ambiente naturale, con le pareti di ghiaccio visibili sullo sfondo. Il video è stato diffuso da un servizio di informazione e rappresenta un’esperienza musicale realizzata in un contesto di grande suggestione naturale.

Dalla Svizzera arrivano le suggestive immagini di un concerto nel cuore di un ghiacciaio. Servizio di Letizia Davoli TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Svizzera, un video musicale in una grotta di un ghiacciaio

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