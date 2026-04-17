Sulle orme di Solomon Casentino capofila di un progetto sull' eredità dell' olocausto

Un progetto chiamato “Sulle orme di Solomon” è stato avviato nel Casentino, con l’obiettivo di esplorare temi legati alla memoria dell’olocausto, alla resistenza e alla coesistenza. Il progetto, che vede come capofila l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, ha ricevuto circa 370 mila euro di finanziamento dalla Commissione Europea. Dodici enti partecipano a questa iniziativa di natura transnazionale.

“Sulle orme di Solomon: memoria, resistenza, coesistenza” è il titolo di un progetto transnazionale, con capofila l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, che ha ottenuto un finanziamento di circa 370 mila euro dalla Commissione Europea, grazie a un percorso originale che coinvolge dodici.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Unione dei comuni montani del Casentino sulle orme di SolomonArezzo, 17 aprile 2026 – Unione dei comuni montani del Casentino sulle orme di Solomon: Memoria, resitenza, coesistenza. Foggia sulle orme di Federico II: presentato il progetto culturale 'Sui passi dell’Imperatore'Il progetto è stato illustrato da Giuseppe De Lillo, rappresentante dell’associazione Daunia in Italy, che ha spiegato obiettivi e prospettive...