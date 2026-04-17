Sudan la guerra dimenticata Tre anni di violenze

Da tre anni, il Sudan vive un conflitto armato che ha causato numerose vittime e sfollati. Nonostante la durata prolungata delle ostilità, l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale rimane scarsa. La guerra coinvolge diverse fazioni e ha provocato distruzione e crisi umanitarie senza che siano state trovate soluzioni definitive. La comunità internazionale appare poco attiva nel tentativo di fermare le violenze e avviare un processo di pace.

Sudan. Da tre anni si continua a combattere una cruenta guerra, dimenticata dalla maggior parte della comunità internazionale. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sudan, la guerra dimenticata. Tre anni di violenze Sudan, la guerra dimenticata. Tre anni di violenze Notizie correlate Dopo tre anni di guerra civile, in Sudan è tutto fermoIl paese è diviso in due, la situazione umanitaria disastrosa e l'attenzione sui negoziati è calata anche a causa della guerra in Medio Oriente Dopo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sudan, la guerra dimenticata entra nel suo quarto anno; Sudan: tre anni di guerra invisibile; Sudan, esecuzioni di massa e stupri. La guerra dimenticata; Il cavallo e la torre 2025/26 - Sudan, la guerra dimenticata: 150mila morti e 14 milioni di sfollati - 15/04/2026 - Video. Sudan: la guerra dimenticata (Fulvio Beltrami)Sudan vive da tre anni una guerra civile brutale tra le Forze Armate Sudanesi (SAF) del Generale Abdel Fattah al?Burhan e le Forze di Supporto Rapido (RSF) guidate dal Generale Mohamed Hamdan Dagalo, ... farodiroma.it Sudan, tre anni di guerra dimenticata. Il 15 in piazza con AmnestyTre anni di guerra civile, non meno di 200 mila morti, tra cui 38 operatori dell’informazione, 14 milioni di sfollati e tre quarti della popolazione al limite della fame, sono questi i numeri terribil ... articolo21.org Don Samir Alrafayne, originario del Sudan ma da tredici anni a Luanda, racconta le difficoltà della Chiesa in #angola tra le minacce delle sette e le fratture che provoca in poveri e famiglie: “La visita di Leone XIV ci aiuta ad andare avanti”. Esprime poi la spera - facebook.com facebook La pace in Sudan è lontana, ma il mondo è indifferente x.com