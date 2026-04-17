Giovedì, una stazione televisiva di Green Bay ha diffuso un video in cui si vedono alcuni storioni che nuotano in un parcheggio allagato nella contea di Outagamie, nel Wisconsin centrale. L'allagamento è stato causato da un aumento delle portate di un fiume che ha superato i livelli normali, provocando la fuoriuscita delle acque e l'invasione delle aree circostanti. Nella stessa zona si sono verificati diversi allagamenti, con strade sommerse dall'acqua.

Giovedì la stazione televisiva WBAY di Green Bay, nel Wisconsin, ha mostrato un video in cui appaiono alcuni storioni che nuotano in un parcheggio allagato nella contea di Outagamie, nel Wisconsin centrale. I pesci si sono ritrovati in un ambiente a loro decisamente estraneo dopo che il fiume Wolf è esondato durante le forti piogge cadute tra mercoledì e giovedì; il flusso d’acqua avrebbe quindi trascinato gli storioni nel parcheggio, tra l’altro vicino a una famosa zona di pesca. Il fiume Wisconsin ha raggiunto livelli di piena grave a Portage, nel Wisconsin, e secondo le previsioni avrebbe raggiunto o superato il record 6,3 metri nella mattinata di venerdì.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Straripa fiume in Wisconsin, storione nuota in un parcheggio allagato

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