Stand-up comedy al femminile | Annelise Del Morrone e Mary G al Teatro Hamlet

Lunedì 27 aprile alle 21:00 si svolgerà al Teatro Hamlet di Roma uno spettacolo di stand-up comedy con le comiche Annelise Del Morrone e Mary G. L’evento, intitolato Le Agrae Pontinae, si terrà in via Alberto da Giussano 13 e farà parte di una serata dedicata all’umorismo al femminile. Le due artiste porteranno sul palco i loro monologhi, offrendo al pubblico momenti di divertimento e risate.

Cosa: Le Agrae Pontinae, spettacolo di stand-up comedy con Annelise Del Morrone e Mary G.. Dove e Quando: Teatro Hamlet (Via Alberto da Giussano 13, Roma), lunedì 27 aprile alle ore 21:00.. Perché: Una serata di comicità tagliente e senza filtri che demolisce i luoghi comuni attraverso il talento di due voci femminili emergenti.. La primavera romana si tinge di ironia e sferzante sarcasmo grazie all’appuntamento fissato per lunedì 27 aprile presso il Teatro Hamlet. In via Alberto da Giussano, nel cuore del quartiere Pigneto, riflettori accesi su Le Agrae Pontinae, un format di stand-up comedy che vede protagoniste due artiste d’eccezione: Annelise Del Morrone e Mary G.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Stand-up comedy al femminile: Annelise Del Morrone e Mary G al Teatro Hamlet Notizie correlate Leggi anche: La stand up comedy al Teatro del Parco con Matteo Fallica Al Teatro del Parco la rassegna con le nuove voci della stand-up comedyNicolò Falcone, Angelo Amaro, Matteo Fallica, Sara Bongiovanni, Paola Michelini e Monir Ghassem: sono i protagonisti di “In piedi”, la rassegna di...