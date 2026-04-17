Sotto la Casa del Jazz di Roma non è stato trovato nessuno

Da ilpost.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno è stato trovato sotto la Casa del Jazz di Roma durante le ricerche condotte per rintracciare i resti del giudice scomparso nel 1994. La procura aveva avviato le indagini dopo la segnalazione di alcune persone che avevano fornito informazioni utili. Non sono stati rinvenuti elementi o tracce che possano collegare l’area alla scomparsa del magistrato. Le operazioni di ricerca sono proseguite senza risultati concreti.

Nelle gallerie sotto la Casa del Jazz di Roma non è stata trovata nessuna traccia del corpo del giudice Paolo Adinolfi, che scomparve nel 1994. Si sospettava che fosse stato ucciso e sepolto nei sotterranei della villa, all’epoca di proprietà di un boss della banda della Magliana, il celebre gruppo criminale romano attivo tra gli anni Settanta e Novanta, e a novembre erano inizate le ricerche. I vigili del fuoco hanno scavato per 25 metri sotto la villa, che oggi è uno spazio pubblico dove si organizzano concerti ed eventi, esplorando un’antica catacomba romana ampliata e pavimentata. Da lì sono arrivati fino a un pozzo, poi interrato, da cui si scendeva con una scala di ferro nel tunnel sotterraneo.🔗 Leggi su Ilpost.it

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