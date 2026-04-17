Sono tornati ma la ricetta è sempre quella

Dopo un periodo di silenzio, i protagonisti della scena politica sono tornati a parlare pubblicamente. La loro strategia, tuttavia, sembra invariata rispetto al passato, con dichiarazioni che non cambiano di molto. Le nuove uscite sono state accolte con reazioni contrastanti, alcune critiche e altre aspettative, ma senza grandi sorprese rispetto alle posizioni già note. La situazione rimane quindi stabile, anche se il tono delle discussioni si è mantenuto acceso.

Veltroni parla un linguaggio estinto: i partiti hanno bisogno di un leader anche adesso e lo si vede dal fatto che le democrazie non putinate l'hanno dimostrato Che bello! La politica vera è tornata: è quella che quando l'hai letta due volte vorresti spararti. È di scena Walter Veltroni, il leader a metà, molto newyorkese per il fraterno legame con "the City" (fu lui che importò la moda del botton down dalla Fifth Avenue) e anzi kennediano (riuscì a concentrare in un cinemino romano mezza famiglia Kennedy). Molto romano, un grande sindaco, va detto. Ma adesso che cosa ci serve in tavola? Una articolessa: cioè quel genere leggermente enciclopedico che quando lo hai finito ti chiedi? Ma che ha detto? Il pezzo parte dalla prima del Corriere per poi dilagare, senza pietà, a pagina 34.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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