Solaro il dramma di Federica | morta per una malattia misteriosa dopo 13 mesi in ospedale

A Solaro, si è diffusa la notizia della morte di Federica Nardi, una giovane di 22 anni, avvenuta dopo 13 mesi di ricovero in ospedale. La ragazza è deceduta a causa di una malattia sconosciuta, che non ha ancora trovato una diagnosi definitiva. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra familiari e amici, lasciando molti senza parole.

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