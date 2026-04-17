Soccorsa persona in abitazione | vigili del fuoco in supporto ad Areu a Malgrate

Questa mattina a Malgrate, in via San Leonardo, i vigili del fuoco sono intervenuti insieme ad Areu per soccorrere una persona all’interno di un’abitazione. L’intervento si è reso necessario a causa di una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento dei soccorsi sul posto. I dettagli sulla condizione della persona e le circostanze dell’accaduto non sono stati ancora resi noti.

E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Malgrate in via San Leonardo per soccorrere una persona in un'abitazione. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. I pompieri sono stati allertati dalla centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza -.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Colpita da una tenda divelta dal vento: persona soccorsa dai Vigili del fuocoI Vigili del Fuoco sono impegnati ininterrottamente per fronteggiare l’ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna, con vento forte e neve... Esplosione in un'abitazione ad Adelfia: vigili del fuoco sul postoUn'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi, 31 gennaio, in un'abitazione ad Adelfia. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Incendio in un appartamento a Civitavecchia: donna soccorsa dai Vigili del fuoco; Donna cade dentro casa, soccorsa dai Vigili del fuoco; Perde il controllo dell'auto e si schianta conto il cancello di una casa e un palo della luce (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi, una persona ferita; Morì in casa dopo le dimissioni dal pronto soccorso: salma riesumata, medici indagati. Incendio in una casa, una persona soccorsa in ospedaleUno spaventoso incendio in una casa di Avetrana, in provincia di Taranto, ha richiesto ieri l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento e nella ... quotidianodipuglia.it Serata complicata sulla strada Aldo Moro in direzione ponente, dove un incidente e un veicolo fermo hanno provocato rallentamenti e coda. Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale - facebook.com facebook