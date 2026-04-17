Siti inquinati in Emilia-Romagna | ecco quali sono a Bologna e provincia

A Bologna e nella sua provincia ci sono il maggior numero di siti registrati nell’anagrafe regionale delle aree inquinate o potenzialmente contaminate. La mappa delle zone interessate mostra una presenza significativa di aree che sono state identificate come soggette a inquinamento o a rischio contaminazione. La Regione ha aggiornato l’elenco dei siti, evidenziando le aree più a rischio nella zona.

Bologna è la provincia con il maggior numero di siti inseriti nell’anagrafe regionale delle aree inquinate o potenzialmente contaminate. Un dato che fotografa in modo chiaro il peso del passato industriale e produttivo sul territorio, ma anche l’intensità dei processi di trasformazione urbana in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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