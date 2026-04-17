Silvia Pelonara confermata nel Consiglio Nazionale degli Architetti

Silvia Pelonara, architetto Junior e rappresentante dell’Ordine degli Architetti PPC di Ancona, è stata riconfermata nel Consiglio Nazionale degli Architetti per un nuovo mandato di cinque anni. La decisione è stata ufficializzata di recente e conferma la sua presenza all’interno dell’organo che rappresenta gli architetti a livello nazionale. Pelonara continuerà così a partecipare alle attività e alle decisioni che riguardano il settore architettonico.

ANCONA – La consigliera dell’Ordine Architetti PPC Ancona Silvia Pelonara, architetto Junior, è stata riconfermata per il prossimo quinquennio quale membro del Consiglio Nazionale degli Architetti. Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori“Questo successo è il giusto riconoscimento al lavoro che.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Per la prima volta nella storia un professionista riminese nel consiglio Nazionale degli architettiPer la prima volta nella storia della provincia di Rimini, un rappresentante dell’Ordine degli architetti entra a far parte del consiglio Nazionale... Crotone, l’architetto Francesco Livadoti eletto al Consiglio Nazionale degli architettiCrotone continua ad essere una Città i cui cittadini sanno conquistare spazi importanti in ogni settore a livello nazionale.