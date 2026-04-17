Al termine delle iniziative dedicate alla Settimana Blu e alla Giornata della Costa, la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha concluso il ciclo di attività di sensibilizzazione. Questi eventi sono stati promossi per coinvolgere la comunità e promuovere la tutela delle aree costiere. Durante le manifestazioni sono state realizzate diverse attività rivolte a cittadini e scolaresche, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza della salvaguardia ambientale.

Al termine del percorso della Settimana Blu, della Giornata della Costa e altre iniziative, la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha rilasciato un comunicato riassuntivo delle attività di seguito riportato. "Si è conclusa con assidua partecipazione e grande entusiasmo la Settimana Blu - Giornata regionale della Costa - edizione 2026, svoltasi dal 30 Marzo al 12 aprile 2026 e organizzata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia. Le iniziative poste in essere sono state molteplici e hanno visto tutte le Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio collaborare al fine di realizzare dei contenuti interessanti per tutti i partecipanti. Una sinergia che da anni rappresenta uno dei punti di forza dell’iniziativa, rendendola di anno in anno sempre più incisiva ed efficace.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Settimana Blu e Giornata della Costa, un lavoro di sensibilizzazione

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