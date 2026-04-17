Nella recente analisi di Ltt Sports, società di consulenza calcistica, si evidenzia come in Serie A siano stati fatti 18 debutti di giovani calciatori, mentre in Francia il numero supera di oltre tre volte questa cifra. Questo divario mette in luce come il campionato italiano tenda a meno spesso affidarsi ai talenti emergenti rispetto alla Ligue 1. I dati riflettono una tendenza che coinvolge le scelte delle squadre e la valorizzazione dei giovani nel calcio professionistico.

Stracciarsi le vesti, gridare all’apocalisse, istruire processi poteva aver senso la prima volta, nel 2017. Quando l’Italia era ancora una grande potenza e il dubbio sul Mondiale era se fermarsi ai gruppi, ai quarti o in finale. Dopo Nord Macedonia e Bosnia c’è da chiedersi se sia davvero uno choc la terza stangata consecutiva. Forse l’Italia non è più nell’élite: prima se renderà conto, prima reagirà con misure drastiche ma inevitabili. Partendo dalle cause che coinvolgono giocatori, allenatori, dirigenti, mercato, natalità, accoglienza, politica sui giovani e proprietà. Questa è la risposta del focus “The Italian job is getting harder”, non serve traduzione, di Ltt Sports, società di consulenza calcistica internazionale per club, leghe e federazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, 18 giovani al debutto: la Francia ne ha oltre il triplo. Così la Serie A ignora i suoi ragazzi

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