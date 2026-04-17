Senza il pacco dalla famiglia e con poche scorte | la vita non facile dei militari sulle portaerei Usa

Le famiglie dei militari statunitensi di stanza in Medio Oriente stanno affrontando notevoli problemi nel cercare di spedire pacchi con beni di prima necessità, tra cui spuntini, articoli per l’igiene e oggetti personali. La difficoltà di invio si somma alla scarsità di scorte di queste forniture, lasciando molti con poche opzioni per sostenere i propri cari durante il periodo di assenza. La situazione crea preoccupazione tra le famiglie coinvolte.

Le famiglie dei militari statunitensi in gran parte schierati in Medio Oriente stanno incontrando grosse difficoltà nell’inviare pacchi con beni essenziali — come snack, prodotti per l’igiene e piccoli oggetti personali — ai loro cari. Sono preoccupati, secondo quanto ricostruisce Usa Today, anche per la presunta scarsità del cibo a bordo della USS Abraham Lincoln e della Tripoli. Il Servizio Postale degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la consegna della posta a 27 codici postali militari dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran. Dall’esercito non si intravede una data di fine per la sospensione, nonostante il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Open.online

Betrayed by a scumbag in my past life, I return only to protect this exiled young general! #drama

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