Se ne va in giro per la città da evaso finché non incontra i carabinieri

Un uomo è stato intercettato mentre passeggiava per piazza Santa Maria Maggiore. Durante un normale controllo, i carabinieri hanno verificato i documenti dell’uomo e scoperto che era un evaso. Dopo aver effettuato i riscontri, è stato arrestato e condotto in caserma. La vicenda si è svolta nel centro della città, dove i militari hanno fermato l’uomo senza resistenze.

L’hanno beccato mentre stava passeggiando per piazza Santa Maria Maggiore; un normale controllo quello dei carabinieri, certo, se non fosse che appena hanno fatto i riscontri sul suo nome hanno capito di avere davanti quello che tecnicamente era un evaso.I fatti risalgono alla sera dello scorso.🔗 Leggi su Trentotoday.it Bergamo, a tutta velocità e senza patente: la folle corsa dell'auto in fuga dai Carabinieri Notizie correlate LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: Vollering se ne va in solitaria sull’Oude Kwaremont!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10. Entra col coltello in un minimarket del centro per rapinarlo, poi se ne va. Preso dai carabinieriMomenti di tensione ieri sera in centro storico, precisamente in via Ganaceto, dove un uomo ha tentato una rapina ha mano armata. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il fenomeno Silvia Salis i genovesi non l’hanno proprio visto arrivare; Make Milano Greater again (come Londra). Ora serve una legge; Arriva il sabato nero di Casalpusterlengo; Charlotte de Witte, Silvia Salis e la presentazione di Rolling Stone a Genova. Stemmi copia-incolla in giro per il mondo ne abbiamo Sono tanti e per differenti motivi. Noi ne abbiamo messi solo alcuni, voi potete dircene altri nei commenti! - facebook.com facebook 18° | Ravaglia respinge in angolo il tiro a giro di Rogers #AstonVillaBologna | 1-0 | #UEL #WeAreOne x.com