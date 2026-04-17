Scossone Lega si dimette Lorella Fontana | Virata a destra distante dall' antifascismo i valori sono cambiati
Lorella Fontana, ex consigliera comunale e vicepresidente del Municipio Ponente, ha comunicato le sue dimissioni dalla Lega, dove ricopriva anche il ruolo di capogruppo di opposizione. La decisione è arrivata in seguito a una svolta del partito verso posizioni più di destra, che Fontana ha definito distante dall’antifascismo e dai valori precedenti. La sua uscita rappresenta un segnale di cambiamento all’interno del movimento.
Scossone nella Lega. Lorella Fontana, ex consigliera comunale e vicepresidente del Municipio Ponente, oggi capogruppo di opposizione del Carroccio, ha annunciato le proprie dimissioni dal partito. Lo ha fatto con una lunga lettera in cui spiega le proprie motivazioni. "Decisione sofferta, ma.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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