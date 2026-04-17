Scossone Lega si dimette Lorella Fontana | Virata a destra distante dall' antifascismo i valori sono cambiati

Lorella Fontana, ex consigliera comunale e vicepresidente del Municipio Ponente, ha comunicato le sue dimissioni dalla Lega, dove ricopriva anche il ruolo di capogruppo di opposizione. La decisione è arrivata in seguito a una svolta del partito verso posizioni più di destra, che Fontana ha definito distante dall’antifascismo e dai valori precedenti. La sua uscita rappresenta un segnale di cambiamento all’interno del movimento.