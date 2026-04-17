Scazzùpoli il libro di Luca Dominici | un arcipelago di storie tra solitudini e dialoghi

Un’opera che si muove tra luce e ombra, tra memoria e immaginazione: Scazzùpoli di Luca Dominici si presenta come una raccolta intensa e fuori dagli schemi, abitata da personaggi “propri o impropri”, volutamente non politicamente corretti, immersi in atmosfere oblique come quelle dello Stretto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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