SASSUOLO-NAPOLI 0-2 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26

Nel match tra Sassuolo e Napoli, terminato con il risultato di 0-2, sono state segnate le reti di McTominay e di un altro giocatore non identificato. Le azioni più importanti della partita sono state riassunte in un video disponibile su YouTube. La partita si è disputata durante la stagione 202526 di Serie A.

Rivivi le azioni più belle della partita tra Sassuolo e Napoli, terminata 0-2 grazie alle reti di McTominay e De. Guarda questo video su Youtube L'articolo SASSUOLO-NAPOLI 0-2 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com NAPOLI-SASSUOLO 1-0 | EXTENDED HIGHLIGHTS | SERIE A 2025/26 Notizie correlate FIORENTINA-NAPOLI 1-3 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Fiorentina e Napoli, terminata 1-3 grazie ai gol di De Bruyne, Hojlund,…Guarda questo video su Youtube... MILANO-BOLOGNA 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Milan e Bologna, terminata 1-0 grazie al gol di Modric Serie A 202526. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sassuolo Channel; Serie A, ok Genoa e Bologna. Pari Napoli, Como-Inter 3-4. VIDEO; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Highlights Serie A: Genoa-Sassuolo 2-1: gli highlights Video. Napoli-Sassuolo 1-0, risultato finale della partita di Serie A: gol vittoria di Lobotka, gli highlightsLa situazione infortunati del Napoli va di male in peggio: dopo Elmas, anche il pilastro difensivo Rrahmani è costretto a essere sostituito. Il kosovaro si è accasciato sul terreno di gioco per un ... fanpage.it Serie A: Napoli-Sassuolo 1-0Napoli-Sassuolo 1-0 (1-0) NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Rrahmani (21' st Buongiorno), Beukema (11' st Politano), Di Lorenzo, McTominay, Lobotka ... ansa.it SASSUOLO - COMO ore 18,30 Stiamo arrivando - facebook.com facebook Il punto su #Muharemovic: presto incontro #Inter- #Sassuolo, ma le insidie sono dietro l'angolo x.com