Per domenica 19 aprile, alcune strade saranno chiuse al traffico a causa dell’undicesima edizione della gara podistica nazionale “Salerno Corre”. La manifestazione, che coinvolge numerosi partecipanti, comporterà modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Le chiusure saranno in vigore per consentire lo svolgimento dell’evento e potrebbero causare disagi alla circolazione durante tutta la giornata.

Disagi alla circolazione in vista per domenica 19 aprile, quando la città ospiterà l’undicesima edizione della gara podistica nazionale “Salerno Corre”. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune ha predisposto uno specifico dispositivo di traffico che entrerà in vigore a partire dalle ore 6 e resterà attivo fino a cessate esigenze. Divieto di sosta e fermata. Dalle ore 6 sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su diverse strade cittadine. In particolare, il provvedimento interesserà: Via Fiume (tratto tra Via Picenza e Via Fiume – lato destro). Largo Antonio Santelmo (tra Via Posidonia e Via R.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno Corre 2026, dispositivo traffico: strade chiuse il 19 aprile

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