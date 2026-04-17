Sal8 e osteria La Corte | due nuove serate

Venerdì 17 aprile, nel locale Sal8 di Spoltore, si terrà una serata con musica dal vivo organizzata da Smooth Vibes. Durante l’evento, si esibiranno artisti con un repertorio che combina voce e pianoforte, creando un’atmosfera raffinata e coinvolgente. La serata si inserisce nella programmazione del locale, che già ospita eventi e incontri culturali. Inoltre, l’osteria La Corte propone due nuove serate, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Venerdì 17 aprile Sal8 di Spoltore ospiterà una nuova serata “Cena con musica live” firmata Smooth Vibes, con sonorità intime e sofisticate tra voce e piano, pensate per creare un’atmosfera elegante e coinvolgente. I posti, come sempre, saranno limitati.La serata arriva dopo il grande successo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Sal8 e osteria la Corte: doppio appuntamento con la movida Musei di Pistoia: +200% visitatori e nuove serate notturneDue mesi di attività culturale aprono i Musei Civici di Pistoia al pubblico, con un calendario che parte dal 9 aprile e si estende fino al 2 giugno.