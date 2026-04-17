Rosella Postorino vince il Campiello Junior e Un fratellino è in lizza anche allo Strega ragazzi

La scrittrice di Reggio Calabria ha vinto il premio Campiello Junior con il suo romanzo intitolato “Un fratellino - Storia di Nanni e di Mario”, pubblicato da Salani. La stessa opera è stata selezionata anche per lo Strega ragazzi, un altro prestigioso riconoscimento letterario. La vittoria al Campiello Junior si aggiunge alle candidature e ai riconoscimenti ottenuti nel corso di quest’anno.

La scrittrice reggina Rosella Postorino si è aggiudicata il premio Campiello Junior con il romanzo “Un fratellino - Storia di Nanni e di Mario”, edito da Salani. Un riconoscimento a cui si è aggiunta una notizia dell'ultima ora, la candidatura della stessa opera nella dozzina del premio Strega.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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