Durante l’evento di presentazione della Coppa del Mondo su Dazn, il Chief Business Officer della FIFA ha sottolineato come quest’anno tutti desiderino sentirsi coinvolti in questa manifestazione, anche se l’assenza di una nazionale storica come quella italiana viene considerata un elemento che si fa sentire. La competizione si distingue per la sua vasta partecipazione di squadre e per la sua estensione geografica, caratteristiche che rendono questa edizione particolarmente significativa.

A margine dell’evento di presentazione della Coppa del Mondo su Dazn, il Chief Business Officer della Fifa Romy Gai ha parlato dell’importanza di un Mondiale che mai come quest’anno sarà unico sia per la sua estensione geografica, che per il numero di squadre partecipanti. E l’assenza dell’Italia rappresenta un duro colpo per la competizione. Questa estate tutto il Mondiale è solo su Dazn.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Romy Gai: “Tutti vogliono sentirsi parte del Mondiale. L’assenza dell’Italia pesa”

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