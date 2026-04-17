Riposizionato il braccio amputato nell’incidente | operaio 48enne salvato dal sangue freddo di due colleghi

Un incidente sul lavoro si è verificato questa settimana in una ditta di Ospedaletto Lodigiano, dove un operaio di 48 anni è stato gravemente ferito. L’uomo è rimasto coinvolto in un episodio che ha causato l’amputazione di un braccio, ma grazie all’intervento tempestivo di due colleghi, il braccio è stato riposizionato. Le sue condizioni sono migliorate e si trova sotto assistenza medica.

Ospedaletto Lodigiano (Lodi), 17 aprile 2026 – Sta meglio l'operaio di 48 anni, italiano e residente a Somiglia, che è rimasto gravemente ferito, la mattina del 15 aprile, a Ospedaletto Lodigiano, a causa di un infortunio avvenuto all'interno della ditta Puli-eco di via Fermi. Si tratta di una ditta specializzata nel settore della gestione dei rifiuti, che si trova all'interno del comparto produttivo, vicino alla provinciale 234. Oggi dall'amministrazione aziendale hanno fatto sapere che “al momento l'azienda non rilascia alcun tipo di dichiarazione in merito all'accaduto". La ricostruzione dell’incidente. Da una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno e dei tecnici competenti dell'Agenzia di tutela della salute città Metropolitana, sembra che alle 7.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riposizionato il braccio amputato nell’incidente: operaio 48enne salvato dal sangue freddo di due colleghi Notizie correlate Braccio amputato nell’incidente. Resta ancora grave l’operaio. Nuovi accertamenti sulla sicurezzadi Gaia Papi È ancora in prognosi riservata l’uomo di 49 anni rimasto gravemente ferito giovedì pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in... Incidente sul lavoro a Ospedaletto Lodigiano, operaio resta intrappolato in un macchinario: braccio amputatoOspedaletto Lodigiano (Lodi), 15 aprile 2026 – Grave infortunio sul lavoro questa mattina, intorno alle 7. Tutti gli aggiornamenti L’anestesia e il braccio amputato. È battaglia contro l’archiviazioneDoveva operarsi per un tumore alla prostata e invece si è ritrovato con l’avambraccio destro amputato. Per questo fatto, accaduto l’8 luglio 2024 alla clinica San Carlo di Paderno Dugnano, la Procura ... ilgiorno.it Braccio amputato per l’anestesia. La Procura: medico da archiviare. Il giudice chiede una nuova periziaDoveva operarsi per un tumore alla prostata e invece si è ritrovato con l’avambraccio destro amputato. Per questo fatto, accaduto l’8 luglio 2024 alla clinica San Carlo di Paderno Dugnano, la Procura ... ilgiorno.it