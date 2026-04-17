Reza Pahlavi | Il popolo iraniano soffre ancora il regime è lì Sono pronto a fare da garante per la transizione

Reza Pahlavi ha dichiarato che il popolo iraniano continua a soffrire sotto il regime attuale e si è detto disponibile a fungere da garante per una transizione. Ha inoltre rivolto un appello all’Europa e all’Italia affinché agiscano congiuntamente per sostenere il popolo iraniano, che rimane lontano dalla libertà. Le sue parole indicano un tentativo di coinvolgimento internazionale in un momento di tensioni e movimenti di protesta nel paese.

Un appello all’Europa e all’Italia perché intervengano uniti a difesa del popolo iraniano. Che è ancora molto lontano dalla libertà dal regime. Indebolito ma non sconfitto definitivamente dall’intervento degli Usa. È il messaggio forte di Reza Ciro Pahlavi, principe ereditario dello Scià di Persia, volto della speranza per milioni di iraniani ancora vittime della repressione degli ayatollah. “Gli iraniani non possono restare fuori dall’equazione che porterà l’Iran fuori dal regime nel prossimo futuro. Una transizione politica democratica che va supportata anche dall’esterno e di cui io potrei essere garante”. Così Reza Pahlavi in questi giorni in Italia in un lungo colloquio con il Tempo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Reza Pahlavi: “Il popolo iraniano soffre ancora, il regime è lì. Sono pronto a fare da garante per la transizione” Notizie correlate Reza Pahlavi: "Il popolo iraniano mi ha chiesto di guidare la transizione"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Cinque minuti, Reza Pahlavi sfida il regime: "Pronto a tornare in Iran""Adesso c'è un regime ferito che cerca vendetta contro la sua popolazione, ma anche contro i protagonisti coinvolti in questo scontro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Reza Pahlavi non rappresenta il popolo iraniano; Iran, Reza Ciro Pahlavi: L'Italia sta dalla parte del popolo iraniano; Pahlavi, il figlio dell'ex Shah, non rappresenta il popolo iraniano; Iran, Reza Pahlavi: Né Repubblica, né Monarchia, io figura neutrale. Cosa ci fa (e chi ha incontrato) Reza Pahlavi a Roma: sul figlio dell'ex scià la destra si divideMentre il senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata si scagliava contro la sua presenza, definendo il principe in esilio rappresentante di un regime dittatoriale che ha ucciso migliaia ... today.it Pahlavi arriva a Montecitorio: Italia dalla parte del popolo iraniano – videoPahlavi arriva a Montecitorio: Italia dalla parte del popolo iraniano - video Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com La guerra in Iran, mentre proseguono i colloqui indiretti tra Washington e Teheran per una proroga del cessate il fuoco il leader dell'opposizione iraniana e figlio dell'ex Scià Reza Pahlavi in una intervista con il nostro vice direttore Michele Cagiano ha spiegat facebook Reza Pahlavi a Roma: “Il mondo non dimentichi il popolo iraniano” Dall’esilio lungo quasi mezzo secolo, il figlio dell’ultimo Scià denuncia la repressione e, in una intervista a Sky TG24, avverte l’Occidente: “Ogni giorno arresti, torture, esecuzioni. L’Iran non tor x.com