Registratori di cassa e Pos ancora pochi giorni per fare l’abbinamento online

Fino a lunedì prossimo, 20 aprile, è possibile completare l’abbinamento online tra i registratori di cassa telematici e i sistemi di pagamento elettronico. La procedura riguarda dispositivi già in uso dal 1° gennaio 2026 o attivi tra l’1 e il 31 gennaio 2026. La normativa prevede che questa operazione venga conclusa entro questa data, al fine di garantire la conformità degli strumenti utilizzati.

C’è tempo fino a lunedì prossimo, 20 aprile, per completare il collegamento tra i registratori telematici (Rt) e gli strumenti di pagamento elettronico che erano già in uso il 1° gennaio 2026 o che sono stati utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026. Si tratta di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. A supporto degli operatori e dei loro intermediari, è a disposizione una guida dedicata, che spiega passo dopo passo come procedere, e alcune Faq di chiarimento. L’obbligo di collegamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ha trovato attuazione con un provvedimento dell’Agenzia, cui è seguita l’attivazione di un apposito servizio web.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Buonasera, il collegamento del POS va fatto anche per chi ha i documenti commerciali online (e non un vero e proprio registratore di cassa telematico) Mi è sembrato di capire vada fatto, non capisco come dato che sul portale trova solo i registratori Grazie - facebook.com facebook