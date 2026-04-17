Reggio Calabria bambina muore investita da un trattore

A Polistena, in provincia di Reggio Calabria, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una bambina investita da un trattore. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nel frattempo, è stato proclamato il lutto cittadino per la perdita della giovane vittima. La comunità si trova a fare i conti con un evento che ha profondamente colpito tutti.

Tragedia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di cinque anni è morta dopo essere stata investita da un trattore. Alla guida del mezzo, riportano i media locali, c'era il padre., Sul luogo della tragedia, avvenuta mercoledì 15 aprile, sono giunti in pochissimo tempo gli operatori sanitari del 118 che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso della bambina. Ora, per tentare di fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente, sono in corso le indagini della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione sembra che la piccola si trovasse sul trattore ma non è chiaro se sia caduta accidentalmente dal mezzo in movimento oppure se sia scesa durante una manovra.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Reggio Calabria, bambina muore investita da un trattore Notizie correlate Prato, bambina di tre anni muore investita da un’auto nella strada sotto casaUna bambina di tre anni è stata investita e uccisa da un’auto domenica sera a Mercatale di Vernio, vicino Prato, poco dopo le ore 19 lungo la strada... Tragedia nel terreno di famiglia: muore una bambina di 5 anni travolta da un trattoreABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma in campagna: inutili i soccorsi Una tragedia sconvolgente ha colpito Polistena, centro della provincia di Reggio... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore investita da trattore del padre; Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore guidato dal padre; Tragedia nel terreno di famiglia: bimba di cinque anni muore travolta dal trattore. Il sindaco: Comunità sconvolta; Tragedia a Polistena, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore del padre · LaC News24. Reggio Calabria, tragedia in campagna: bimba di 5 anni travolta dal trattore del padreBimba di cinque anni morta in un drammatico incidente in ambito agricolo: indagini in corso per chiarire il coinvolgimento del trattore e la dinamica dell’accaduto. notizie.it Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore investita da trattore del padreTragedia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padre nel tardo pomeriggio di ieri. Non è ancora chiaro s ... tg24.sky.it Elezioni Reggio Calabria, la lettera aperta a tutti i candidati Sindaco e un "invito chiaro" facebook Tragedia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di soli 5 anni, Chiara Mammola, è deceduta dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padre. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri. Non è ancora chiaro se la x.com