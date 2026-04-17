Rapina in banca a Napoli il racconto di un ostaggio | Uno indossava un pantalone tipo quello dei corrieri

Continuano a emergere nuovi elementi sulla rapina in banca avvenuta a Napoli: un ostaggio ha riferito che uno dei rapinatori indossava pantaloni simili a quelli usati dai corrieri. La scena si è svolta in un orario di apertura normale e i rapinatori hanno minacciato i presenti con armi da fuoco. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le testimonianze raccolte sul luogo dell’accaduto.

C’è ancora sgomento a Napoli, e non solo, per la rapina in banca che ha portato alla razzia di centinaia di cassette di sicurezza. Con il passare delle ore nuovi dettagli vanno aggiungendosi, come i racconti degli ostaggi della rapina messa in atto nella filiale di Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. Il raid, avvenuto intorno alle 12:00 di giovedì 16 aprile, ha portato al sequestro di 25 persone tra clienti e dipendenti e al saccheggio di centinaia di cassette di sicurezza. Un ostaggio ha raccontato che uno dei rapinatori era vestito come un corriere. Rapina in banca a Napoli, il racconto di un ostaggio A fornire nuovi dettagli è uno degli ostaggi, il cui racconto viene riportato dall’Ansa.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rapina in banca a Napoli, il racconto di un ostaggio: "Uno indossava un pantalone tipo quello dei corrieri" Napoli, rapina in un supermercato: il momento dell'arresto dei due uomini armati Notizie correlate Rapina a Napoli, il racconto di un ostaggio: “Erano napoletani, quasi gentili. Non arrabbiati”“Prima ci hanno fatto salire in una stanza al piano superiore, poi ci hanno detto di scendere di nuovo. La dinamica della rapina in banca a Napoli, i banditi avevano maschere da attori: il racconto degli ostaggiLa dinamica della rapina alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina in banca a Napoli, caccia ai ladri; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi. Napoli, ultime notizie sulla rapina: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina in banca a Napoli, il caveau svaligiato e gli ostaggi liberati in 10 fotoUna rapina da film è stata messa a segno giovedì a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro. I ladri sono entrati attraverso ... lapresse.it Rapina alla banca Crédit Agricole di Napoli Si aggiungono altri dettagli ai danni delle cassette scassinate: - facebook.com facebook Il giorno dopo il tentativo di rapina, alla Sunny Infissi non è il titolare Domenico Campanella ma suo fratello: “Poteva andare peggio” x.com